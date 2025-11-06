Ричмонд
В Самаре могут разрешить шуметь по ночам при строительстве соцобъектов

В Самаре предлагают строить социальные объекты по ночам.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства Самарской области предлагает разрешить строить социальные объекты по ночам. Для этого требуется внести изменения в закон о тишине и покое. Проект уже находится на рассмотрении самарской Губдумы.

«На территории регионе остается актуальной проблема проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения, в том числе культура, физкультура и спорт. Существует объективные причины, негативно влияющие на работы и приводящие к срыву сроков», — говорится в документе.

Речь идет о необходимости вести строительство круглосуточно. Но этого нельзя делать из-за закона о тишине, согласно которому проведение работ по ночам ограничено из-за шума, мешающего спать жителям.

Минстрой региона предлагает разрешить строить социальные объекты в ночное время. Проект предусматривает случаи, когда шум не может расцениваться как нарушение законодательства, во время работ на объектах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.