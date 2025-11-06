Сильные магнитные бури обрушились на Ростов

Возмущения магнитосферы вызваны двумя солнечными вспышками, произошедшими ранее. В настоящее время на Дону зафиксированы магнитные бури балла G2.. По прогнозам ученых, ситуация ухудшится 7 ноября, когда интенсивность явления достигнет экстремальных уровней G4-G5.