Сильные магнитные бури обрушились на Ростов

Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 6 ноября. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Возмущения магнитосферы вызваны двумя солнечными вспышками, произошедшими ранее. В настоящее время на Дону зафиксированы магнитные бури балла G2.. По прогнозам ученых, ситуация ухудшится 7 ноября, когда интенсивность явления достигнет экстремальных уровней G4-G5.
Метеозависимым людям рекомендуется в этот период снизить физические и умственные нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!