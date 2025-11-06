Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные магнитные бури обрушились на Ростов

На Ростовскую область обрушились сильные магнитные бури, достигнув уровня G2.

Источник: Комсомольская правда

Мощные магнитные бури обрушились на Ростовскую область 6 ноября. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Возмущения магнитосферы вызваны двумя солнечными вспышками, произошедшими ранее. В настоящее время на Дону зафиксированы магнитные бури балла G2.. По прогнозам ученых, ситуация ухудшится 7 ноября, когда интенсивность явления достигнет экстремальных уровней G4-G5.

Метеозависимым людям рекомендуется в этот период снизить физические и умственные нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!