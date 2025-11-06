Первая праздничная ель появилась в затонском парке «Волна» в Уфе

В Уфе приступили к установке первой новогодней ели, которая будет встречать гостей у входа в парк «Волна» в Затоне. Для создания праздничной атмосферы выбрали крупное дерево, росшее в частном секторе микрорайона. Его спилили с применением строительной техники и теперь транспортируют к месту будущего размещения.