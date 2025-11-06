Первая праздничная ель появилась в затонском парке «Волна» в Уфе

В Уфе приступили к установке первой новогодней ели, которая будет встречать гостей у входа в парк «Волна» в Затоне. Для создания праздничной атмосферы выбрали крупное дерево, росшее в частном секторе микрорайона. Его спилили с применением строительной техники и теперь транспортируют к месту будущего размещения.
Ранее в мэрии города рассказали о планах по новогоднему оформлению. Основные праздничные зоны развернутся на площадях Ленина и Салавата Юлаева. Как пояснил исполняющий обязанности руководителя управления коммунального хозяйства Руслан Юсупов, на площади Ленина появится современная пиксельная ель, фигуры зимних волшебников, две деревянные горки и тематическая композиция «Пряничный городок».
Территорию украсят многочисленные световые инсталляции: ажурные снежинки, арочные конструкции в виде шаров, звезды, снежные персонажи, символика наступающего 2026 года, декоративные часы и почтовые конверты, а также тройка лошадей с санями и четыре лошадки-качалки для детей.
