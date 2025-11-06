Ричмонд
Стали известны подробности встречи Алиева и делегации НАТО

В Азербайджане приняли делегацию стран-членов НАТО. С представителями Североатлантического альянса встретился президент республики Ильхам Алиев. Ключевой темой переговоров стало обсуждение перспектив сотрудничества Западного военного блока и Азербайджана, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В состав делегации вошли высокопоставленные представители западного альянса из 15 стран, в том числе США, Франции, Испании, Турции, Греции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на азербайджанский телеграм-канал издания «Minval».

Ильхам Алиев обратил внимание гостей на усилия страны, направленные на модернизацию азербайджанской армии. Представители НАТО отметили, что вооруженные силы республики внесли весомый вклад в реализацию небоевой миссии альянса по обучению и помощи правительственным силам Афганистана «Решительная поддержка», которая продолжалась с 2015 по август 2021 года. Члены делегации альянса подчеркнули, что миротворцы из Азербайджана вышли с афганской территории последними.

Итогом встречи стала договоренность о продолжении стратегического партнерства между западным военным блоком и республикой.

Ранее Ильхам Алиев выступил с инициативой проведения военных маневров в 2026 году на территории республики с привлечением военных стран Организации тюркских государств (ОТГ). Предложение Азербайджана рассмотрят Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

