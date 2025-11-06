Ричмонд
Кардиохирурги из Иркутска впервые провели уникальные операции на сердце

Пациентки 67 и 69 лет долго страдали от проблем с кровообращением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске кардиохирурги впервые применили инновационную методику, проведя операции на сердце возрастных пациентов с использованием донорских человеческих клапанов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

Эта технология предполагает установку клапана пациенту. Основные плюсы такого вмешательства — отказ от пожизненного приема лекарств и возвращение к нормальному кровотоку.

— Такие операции редкие даже для федеральных центров, так как требуют индивидуального подбора донорского клапана под каждого пациента. Отечественные медицинские изделия не имеют аналогов в мире, − уточнил врач-кардиохирург Владимир Болсуновский.

В Иркутской областной клинической больнице успешно прооперированы две пожилые пациентки 67 и 69 лет, страдавшие от длительных проблем с кровообращением и сниженной физической активностью.