Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три троллейбусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде

С 8 ноября в Нижнем Новгороде вводятся временные изменения в движении троллейбусов №№ 3, 5 и 10. Об этом сообщает ЦРТС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его данным, в связи с проведением АО «Теплоэнерго» аварийно-восстановительных работ в районе дома № 6 на улице Пролетарской вводятся ограничения движения на пересечении этой улицы с Мещерским бульваром. Из-за этого корректируются маршруты троллейбусов. Троллейбус № 10 будет следовать только до остановки «Улица Должанская». Маршрут № 3 временно будут ездить до остановки «Завод 70-летия Победы». А троллейбусы № 5 направят по Сормовскому и Московскому шоссе до остановки «Тоннель Московского вокзала».

Как отмечает ЦРТС, после завершения аварийных работ движение всех маршрутов будет восстановлено в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут из Березовой Поймы запустят с 14 ноября. Также значительные изменения в сети общественного транспорта ждут нижегородцев в начале 2026 года.