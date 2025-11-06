Три троллейбусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде

По его данным, в связи с проведением АО «Теплоэнерго» аварийно-восстановительных работ в районе дома № 6 на улице Пролетарской вводятся ограничения движения на пересечении этой улицы с Мещерским бульваром. Из-за этого корректируются маршруты троллейбусов. Троллейбус № 10 будет следовать только до остановки «Улица Должанская». Маршрут № 3 временно будут ездить до остановки «Завод 70-летия Победы». А троллейбусы № 5 направят по Сормовскому и Московскому шоссе до остановки «Тоннель Московского вокзала».