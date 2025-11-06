В Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что с 1 декабря на МКАД будут введены ограничения на движение колесных тракторов и самоходных машин. Речь идет про участок от развязки с местным проездом улицы Ваупшасова и улицей Липковской до развязки с улицей Виктора Турова и автодорогой Н-9034. Ограничение будет распространяться в обоих направлениях.
ГАИ Минска предупредила, что движение на МКАД будет закрыто для некоторого транспорта с 1 декабря. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
До названного срока на участках, которые прилегают к МКАД, установят дорожные знаки «Движение тракторов запрещено», обозначающие запрет на движение тракторов, а также самоходных машин. В ГАИ сказали белорусам, как можно объехать названный участок.
