В Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря

В ГАИ уточнили, что с 1 декабря на МКАД будут введены ограничения на движение колесных тракторов и самоходных машин. Речь идет про участок от развязки с местным проездом улицы Ваупшасова и улицей Липковской до развязки с улицей Виктора Турова и автодорогой Н-9034. Ограничение будет распространяться в обоих направлениях.