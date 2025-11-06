Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря

Движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что с 1 декабря на МКАД будут введены ограничения на движение колесных тракторов и самоходных машин. Речь идет про участок от развязки с местным проездом улицы Ваупшасова и улицей Липковской до развязки с улицей Виктора Турова и автодорогой Н-9034. Ограничение будет распространяться в обоих направлениях.

ГАИ Минска предупредила, что движение на МКАД будет закрыто для некоторого транспорта с 1 декабря. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До названного срока на участках, которые прилегают к МКАД, установят дорожные знаки «Движение тракторов запрещено», обозначающие запрет на движение тракторов, а также самоходных машин. В ГАИ сказали белорусам, как можно объехать названный участок.

Ранее мы писали, что милиция усиливает контроль за дисциплиной в трудовых коллективах Беларуси.

Тем временем «Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана.

А еще Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день 6 ноября.