Пермский ТЮЗ готовят к капитальному ремонту за 43,3 миллиона рублей

Пермский театр юного зрителя объявил аукцион на проведение капитального ремонта своего здания и реставрацию объекта культурного наследия «Дом пароходчика Любимова».
Начальная стоимость контракта составила 43,3 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести реставрационные и консервационные работы: укрепить фундаменты, стены, перекрытия, а также восстановить металлические и деревянные конструкции. В планах — обновление штукатурки, лепнины и декоративных покрытий. Все материалы, которые будут использоваться при ремонте, обязаны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты качества и пожарной безопасности.
Ремонт профинансируют за счет краевого бюджета и государственных субсидий. Прием заявок на участие в торгах открыт до 12 ноября. Работы планируют начать 1 декабря 2025 года, а завершить — до конца июля 2026-го.