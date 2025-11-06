Ричмонд
Красноярцам напомнили о действиях, если из крана течет чуть теплая вода

Согласно СанПиН, температура горячей воды должна быть от +60°C до +75°C.

Источник: Freepik

Если из вашего крана с горячей водой течет чуть теплая вода, это нарушение. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Согласно СанПиН, температура горячей воды должна быть от +60°C до +75°C. Ночью (с 0:00 до 5:00) допускается отклонение до 5, а днем (с 5:00 до 0:00) — не более чем на 3.

Рекомендуемые действия в случае, если вместо горячей воды из крана течет едва теплая:

Обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании для фиксации нарушения в акте.

Напишите претензию в адрес УК.

При отказе в удовлетворении требований — обращайтесь в суд.

Если вода холоднее +40°C, она оплачивается по тарифу за холодную воду.

Ранее жительница Красноярска пожаловалась на неоновую вывеску, светящуюся напротив окна квартиры.