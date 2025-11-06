Ричмонд
В одном из сел Красноярского края открыли новый модульный ФАП

В селе Новополтавка Ермаковского муниципального округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

Источник: Министерство здравоохранения Красноярского края

Об этом рассказали в региональном минздраве.

Медпункт модульного типа построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Новополтавский ФАП, расположенный в 24 километрах от районного центра, обслуживает 315 жителей села, в том числе 66 детей.

«Прежний медпункт размещался в здании, которому уже более ста лет, поэтому условия не соответствовали никаким нормам. Новый ФАП полностью обустроен: есть кабинет приема, процедурная, кабинет для хранения лекарств, комфортная зона ожидания», — рассказал главный врач Ермаковской районной больницы Александр Петровский.

Жители Новополтавки теперь могут пройти диспансеризацию и вакцинацию, получить плановую и неотложную медицинскую помощь, не выезжая из села.

«Здесь много места, собственный рабочий компьютер, профессиональное оборудование — кардиограф, приборы для измерения холестерина, гемоглобина. Я очень довольна, и мои любимые пациенты тоже», — поделилась впечатлениями фельдшер Людмила Толстоноженко, которая уже 40 лет работает в местном медпункте.

Новый ФАП в Новополтавке уже 35-й, построенный в крае в текущем году в рамках нацпроекта. До конца 2025 года в Ермаковском округе планируется открыть еще два — в селах Салба и Нижнеусинское.