Шесть чиновников Минздрава ответят за проблемы с лекарствами

Шестерых чиновников Минздрава наказали за нарушения с обеспечением лекарств. Об этом сообщила Высшая аудиторская палата (ВАП).

Источник: Курсив

ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. После этого к дисциплинарной ответственности привлекли:

главу департамента лекарственной политики Минздрава Жандоса Адильхана; главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Аслана Кинаятова; замглавы департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Аяна Мысаева; главу Научного центра противоинфекционных препаратов Амиркана Азембаева; замглавы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Галымбека Мухамеджанова; замглавы Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. В этом случае непонятно, кого наказали, так как у организации трое заместителей: Адлет Табаров, Саин Шайхиев и Шолпан Каржаубаева.

Согласно законодательству, госорганы применяют следующие виды дисциплинарных наказаний к чиновникам:

  • замечание, выговор, строгий выговор;
  • предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • понижение в должности или увольнение.

В ВАП напомнили, что, согласно приказу от 3 июля, уволили главу «СК-Фармация» Еркена Жакатая. Сейчас власти продолжают исполнять другие поручения и рекомендации Аудиторской палаты.