Шесть чиновников Минздрава ответят за проблемы с лекарствами

ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. После этого к дисциплинарной ответственности привлекли:
главу департамента лекарственной политики Минздрава Жандоса Адильхана; главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Аслана Кинаятова; замглавы департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Аяна Мысаева; главу Научного центра противоинфекционных препаратов Амиркана Азембаева; замглавы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Галымбека Мухамеджанова; замглавы Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. В этом случае непонятно, кого наказали, так как у организации трое заместителей: Адлет Табаров, Саин Шайхиев и Шолпан Каржаубаева.
Согласно законодательству, госорганы применяют следующие виды дисциплинарных наказаний к чиновникам:
- замечание, выговор, строгий выговор;
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- понижение в должности или увольнение.
В ВАП напомнили, что, согласно приказу от 3 июля, уволили главу «СК-Фармация» Еркена Жакатая. Сейчас власти продолжают исполнять другие поручения и рекомендации Аудиторской палаты.