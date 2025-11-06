Билингвизм повышает автоматизм и улучшает память при решении сложных задач

При этом высокий уровень владения иностранным языком также позитивно влиял на соотношение скорости и точности ответов, что говорит о большей автоматизации процессов рабочей памяти у опытных билингвов. По мнению ученых, все это говорит о том, что изучение иностранных языков улучшает когнитивные способности, причем для достижения этого эффекта не обязательно жить в другой стране или учить язык в детстве или юности. Это делает билингвизм потенциально важным инструментом когнитивной тренировки на протяжении всей жизни, подытожили исследователи.