Движение на мосту через Усманку в Воронежской области ограничат на время ремонта

Кроме того, в регионе продолжится серия ремонтных мероприятий на дорожной инфраструктуре. Уже на следующий день после завершения работ на мосту, 10 ноября, будет полностью закрыт железнодорожный переезд на станции Битюг (205-й километр той же трассы Р-193). Его закрытие продлится до вечера 14 ноября. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.