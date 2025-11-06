Движение на мосту через Усманку в Воронежской области ограничат на время ремонта

На несколько дней будет ограничено движение по мосту через реку Усманку на трассе Р-193 Воронеж-Тамбов. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ.
Как сообщили в управлении федеральной автодороги «Москва-Харьков», работы будут проводиться с четверга, 6 ноября, по понедельник, 10 ноября включительно. На это время движение транспорта на 13-м километре трассы будет организовано поочередно по одной полосе с помощью светофора.
Кроме того, в регионе продолжится серия ремонтных мероприятий на дорожной инфраструктуре. Уже на следующий день после завершения работ на мосту, 10 ноября, будет полностью закрыт железнодорожный переезд на станции Битюг (205-й километр той же трассы Р-193). Его закрытие продлится до вечера 14 ноября. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.