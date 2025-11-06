Более 20 тысяч москвичей посетили фестиваль колледжей

Масштабный фестиваль колледжей, в котором приняли участие 48 учебных заведений, прошел в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие посетили более 20 тысяч человек, сообщили в столичном департаменте образования и науки.
С ИТ-специальностями посетителей познакомили в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий, колледже автоматизации и информационных технологий № 20 и колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Там ребята узнали об устройстве компьютеров, технологиях прокладки волоконно-оптических кабелей, а также научились создавать программный код и дизайн сайтов и приложений.
Медицинские мастер-классы можно было посетить в медколледжах № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 и Свято-Димитриевском училище сестер милосердия. Школьники проводили сердечно-легочную реанимацию, знакомились с технологиями изготовления зубных протезов, учились делать инъекции, накладывать повязки и ухаживать за новорожденными.
А свои силы в сфере гостеприимства ребята пробовали в Московском образовательном комплексе «Запад», Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина, колледже сферы услуг № 10 и других. Ребята знакомились с основами сервировки стола и готовили ресторанные блюда, изучали техники ухода за волосами и делали укладки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.