Пермская «скорая» отметила сокращение вызовов с COVID-19 в три раза

Необычно теплый октябрь также повлиял на количество обморожений. Число пострадавших снизилось в семь раз — с семи до одного случая. Пермяки стали также меньше болеть ОРВИ, число вызовов «скорой» с таким диагнозом уменьшилось до 3254 с 3731, более 52% — дети. Зато количество вызовов для помощи отравившимся алкоголем выросло сразу на 21% — с 1 386 до 1 685 человек.