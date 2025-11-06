Пермская «скорая» отметила сокращение вызовов с COVID-19 в три раза

Пермская станция скорой медицинской помощи рассказала об итогах работы в октябре. В «скорой» отметили небольшое увеличение общего количества вызовов: с 34 261 — в сентябре, до 34 510 — в октябре. При этом произошел резкий спад случаев заболеваний с диагнозом COVID-19 — почти в три раза с 305 до 111 вызовов.
Необычно теплый октябрь также повлиял на количество обморожений. Число пострадавших снизилось в семь раз — с семи до одного случая. Пермяки стали также меньше болеть ОРВИ, число вызовов «скорой» с таким диагнозом уменьшилось до 3254 с 3731, более 52% — дети. Зато количество вызовов для помощи отравившимся алкоголем выросло сразу на 21% — с 1 386 до 1 685 человек.
В октябре по сравнению с сентябрем сократилось количество «выездов» на ДТП — с 348 до 313. Значительно уменьшилось и число пострадавших — до 198 с 224. Несмотря на это число погибших в ДТП увеличилось на три человека — с 9 до 12.
Среднее ожидание бригады «скорой помощи» в октябре для экстренных вызовов составило с 14,13 мин., месяцем ранее — 14,26 мин.
Пермская станция скорой медицинской помощи выполняет вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском округах и Перми.