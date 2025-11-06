В Москве на улице Пионерской возведут многоквартирный дом

Современный многоквартирный дом построят на улице Пионерской в районе Троицк в Москве, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Новое жилье возведут для расселения аварийного, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Предельная жилая площадь нового дома составит около 6,5 тысячи квадратных метров, а нежилая наземная — более 600 квадратных метров. Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: там уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты», — уточнила Княжевская.
По проекту прилегающую территорию благоустроят: специалисты сделают пешеходные дорожки, зоны отдыха для всех возрастов, детские и спортивные площадки. Также высадят растения и установят ландшафтное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.