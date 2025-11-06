МВД: агенты СБУ планировали попасть на суд по убийству генерала Кириллова

17 декабря 2024 года около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте ~в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату~. В это время из подъезда выходили генерал Кириллов и его помощник майор Поликарпов. Оба погибли на месте от полученных травм. Взрыв также причинил ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей.