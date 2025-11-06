В Алматы решен вопрос размещения лошадей на зимний период

После поступивших обращений городская администрация оперативно приняла меры для решения вопроса размещения животных. Лошади переведены в теплые помещения, обеспечены необходимыми условиями и находятся под постоянным контролем.
Акимат продолжает работу по улучшению условий содержания животных, задействованных в спортивных и реабилитационных программах.
Представители иппотерапии поблагодарили городские власти за поддержку и своевременные меры.
«Мы признательны акимату города Алматы за оперативную помощь. Благодаря этому наши лошади в безопасности и смогут продолжить занятия с детьми и людьми, проходящими реабилитацию», — отметила специалист по иппотерапии Елена Сосновская.