К этапу соревнований «Кубок парков Самары» присоединились более 450 человек

Мероприятие прошло на общественной территории «Воронежские озера».

Свыше 450 атлетов приняли участие во втором этапе соревнований по спортивному ориентированию «Кубок парков Самары», сообщили в администрации городского округа Самара. Мероприятие отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».

«Наш “Кубок парков Самары” считается одним из традиционных событий осеннего спортивного ориентирования. По каждому парку для спортсменов разрабатывается отдельная карта и новые задачи, причем неважно, новички они или опытные спортсмены — подходящие дистанции есть для всех», — сказал руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов.

Соревнования состоят из пяти этапов. Первый состоялся в парке им. 50-летия Октября. Там собрались более 400 спортсменов. А второй тур прошел на общественной территории «Воронежские озера». Следующие состязания «Кубка парков Самары» состоялись 2 ноября в парке Победы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.