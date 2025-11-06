К этапу соревнований «Кубок парков Самары» присоединились более 450 человек

Свыше 450 атлетов приняли участие во втором этапе соревнований по спортивному ориентированию «Кубок парков Самары», сообщили в администрации городского округа Самара. Мероприятие отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
«Наш “Кубок парков Самары” считается одним из традиционных событий осеннего спортивного ориентирования. По каждому парку для спортсменов разрабатывается отдельная карта и новые задачи, причем неважно, новички они или опытные спортсмены — подходящие дистанции есть для всех», — сказал руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Дмитрий Чеканов.
Соревнования состоят из пяти этапов. Первый состоялся в парке им. 50-летия Октября. Там собрались более 400 спортсменов. А второй тур прошел на общественной территории «Воронежские озера». Следующие состязания «Кубка парков Самары» состоялись 2 ноября в парке Победы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.