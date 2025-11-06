В Иркутской области может появиться закон о запрете на склонение к абортам

На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области обсуждалась инициатива о введении в Приангарье ответственности за склонение к абортам. Принять такой законопроект предложили руководители парламентских фракций Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Олег Попов (ЛДПР) и Геннадий Ус («Новые люди»). Авторы проекта считают, что таким образом будут не только защищаться права женщин, но и решаться вопросы демографии.