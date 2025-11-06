В Иркутской области может появиться закон о запрете на склонение к абортам

На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области обсуждалась инициатива о введении в Приангарье ответственности за склонение к абортам. Принять такой законопроект предложили руководители парламентских фракций Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Олег Попов (ЛДПР) и Геннадий Ус («Новые люди»). Авторы проекта считают, что таким образом будут не только защищаться права женщин, но и решаться вопросы демографии.
В законопроекте оговариваются конкретные обстоятельства, при которых может оказываться давление со стороны тех, от кого будущая мать находится в служебной зависимости. Это угрозы, уговоры, предложения, подкуп или обман. За это предполагается ввести административную ответственность.
По данным областного минздрава, из 5365 женщин, изъявивших прошлом году желание прервать беременность, до этой процедуры дошли 4680, среди них 46 несовершеннолетних. В числе причин были не только материальные трудности и отсутствие жилищных условий, но и давление со стороны.
Во время обсуждения свое мнение высказали эксперты. Так, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова считает подобную меру необходимой. Поддержали инициативу также секретарь Иркутской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Стефан Бажков и представитель Иркутского регионального отделения Всемирного русского народного собора Николай Казанцев.
— Мы понимаем, что решение о прерывании беременности является крайне сложным и личным для каждой женщины, особенно в условиях непростой экономической ситуации, — отметил председатель комитета Артем Лобков. — Именно поэтому нужно исключить любое давление или манипуляции со стороны третьих лиц, когда женщина находится в уязвимом положении, например, в служебной зависимости.
Он также отметил, что подобные законы уже действую на территории некоторых регионов России.
Законопроект рекомендован к рассмотрению на ближайшей сессии ЗС.