В Самарской области представили список востребованных вакансий октября

В октябре в регионе появилось 22,9 тысячи вакансий, что составляет 13% от всех предложений по округу. Область заняла третье место в округе по востребованности рабочей силы. Напомним, в регионе средняя предлагаемая зарплата в губернии достигла отметки в 68 тысяч рублей.