В Самарской области представили список востребованных вакансий октября

В Самарской области проанализировали рынок труда. Местным жителям представили список самых востребованных вакансий октября, об этом сообщили в сервисе hh.ru.
— Наиболее востребованными оказались менеджеры по продажам. Также в список попали: операторы call-центров, продавцы-консультанты, кассиры, упаковщики, бухгалтеры, курьеры, повара, электромонтажники, — отметили в сообщении.
В октябре в регионе появилось 22,9 тысячи вакансий, что составляет 13% от всех предложений по округу. Область заняла третье место в округе по востребованности рабочей силы. Напомним, в регионе средняя предлагаемая зарплата в губернии достигла отметки в 68 тысяч рублей.