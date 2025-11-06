Ричмонд
В Куйбышевском районе Самары новый макрорайон застроят соцобъектами

В Самаре планируют возвести по три детских сада и школы в строящемся макрорайоне.

Источник: правительство Самарской области

В Самаре анонсировали строительство социальной инфраструктуры в строящемся макрорайоне Куйбышевского района. В 2026 году там начнут возводить детский сад на 330 мест. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Дошкольное учреждение появится на Южном шоссе. В нем сделают безопасные зоны для игр и занятий спортом. Здание оснастят современным оборудованием. Будет благоустроена и прилегающая территория», — рассказали в пресс-службе.

Общая площадь постройки достигнет почти 9 тысяч кв. м. Разрешение на строительство уже выдано. Проект финансируют из регионального бюджета в рамках госпрограммы социально-экономического развития региона.

Детский сад должен открыть свои двери в 2027 году. Сейчас в макрорайоне продолжается строительство жилых домов для 36 тысяч человек. В перспективе в макрорайоне может появиться еще три детских сада и три школы, рассматривается строительство поликлиники.