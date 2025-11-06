Новый автобусный маршрут соединит Москву и Химки

Новый маршрут общественного транспорта № 1443, который соединит станцию метро «Беломорская» с микрорайоном Новые Химки, запустят в Москве. Создание условий для комфортной жизни в городах отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. Совсем скоро новый маршрут свяжет подмосковные Химки с Замоскворецкой линией метро. По будням здесь будут работать 20 современных автобусов, которые оборудованы по высоким московским стандартам. Всего до конца этого года на разных направлениях планируем организовать до 25 маршрутов: уже в ноябре первые из них соединят столицу с Одинцовским городским округом», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В часы-пик интервал движения составит от пяти до восьми минут. Современные автобусы оборудованы системой климат-контроля и мультимедийными экранами с информацией о маршруте. Также в салоне созданы все комфортные условия для пассажиров с инвалидностью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.