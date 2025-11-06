Новый автобусный маршрут соединит Москву и Химки

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. Совсем скоро новый маршрут свяжет подмосковные Химки с Замоскворецкой линией метро. По будням здесь будут работать 20 современных автобусов, которые оборудованы по высоким московским стандартам. Всего до конца этого года на разных направлениях планируем организовать до 25 маршрутов: уже в ноябре первые из них соединят столицу с Одинцовским городским округом», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.