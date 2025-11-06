Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловских детских садах стали чаще отправлять детей на карантин

В Свердловской области участились случаи закрытия групп в детских садах на карантин. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, на 20% больше дошкольных учреждений оказались закрыты из-за заболеваемости. Это связано с тем, что после каникул школьники вернулись в школы и начали обмениваться вирусами, что повысило риски распространения инфекций.

Также Пономарева отметила, что за последнюю неделю в Свердловской области резко возросло число случаев гриппа. На данный момент зафиксировано восемь случаев заражения, в то время как в аналогичный период прошлого года был зафиксирован только один случай. Наиболее распространенными штаммами являются грипп А и H3N2.

Главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов в свою очередь спрогнозировал начало подъема заболеваемости в регионе после 10 ноября. Он отметил, что это будет стабильный сезонный подъем, продолжительность которого будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер населением.