В свердловских детских садах стали чаще отправлять детей на карантин

По ее словам, на 20% больше дошкольных учреждений оказались закрыты из-за заболеваемости. Это связано с тем, что после каникул школьники вернулись в школы и начали обмениваться вирусами, что повысило риски распространения инфекций.
Также Пономарева отметила, что за последнюю неделю в Свердловской области резко возросло число случаев гриппа. На данный момент зафиксировано восемь случаев заражения, в то время как в аналогичный период прошлого года был зафиксирован только один случай. Наиболее распространенными штаммами являются грипп А и H3N2.
Главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов в свою очередь спрогнозировал начало подъема заболеваемости в регионе после 10 ноября. Он отметил, что это будет стабильный сезонный подъем, продолжительность которого будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер населением.