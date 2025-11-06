В свердловских детских садах стали чаще отправлять детей на карантин

Также Пономарева отметила, что за последнюю неделю в Свердловской области резко возросло число случаев гриппа. На данный момент зафиксировано восемь случаев заражения, в то время как в аналогичный период прошлого года был зафиксирован только один случай. Наиболее распространенными штаммами являются грипп А и H3N2.