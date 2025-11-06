На АЗС в Иркутске выросли цены на бензин

На заправках в Иркутске выросли цены на бензин. Сразу на четыре рубля подорожала марка АИ-98 и дизель. По последним данным Иркутскстата, 100-й бензин увеличился в цене на рубль.
При этом стоимость на «народный» 92-й осталось прежней — в среднем 66,98 рубля и за неделею не изменилась. Также по прежним ценам в диапазоне от 71,60 до 75,50 рубля отпускают и АИ-95-й. Точные цены на бензин стоит уточнять на конкретной заправке.
По данным Росстата на 27 октября, средняя стоимость топлива в Иркутской области составляет 67,48 рубля за литр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на некоторых заправках с 20 октября ограничили продажу бензина. Это связано с проблемами с поставками топлива от поставщиков.