На АЗС в Иркутске выросли цены на бензин

При этом стоимость на «народный» 92-й осталось прежней — в среднем 66,98 рубля и за неделею не изменилась. Также по прежним ценам в диапазоне от 71,60 до 75,50 рубля отпускают и АИ-95-й. Точные цены на бензин стоит уточнять на конкретной заправке.