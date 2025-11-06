Ричмонд
В Петербурге умер советский актер и сценарист Вячеслав Вербин

Источник: пресс-служба театра "Карамболь"

В Петербурге на 84-м году жизни скончался советский и российский актер, сценарист и либреттист Вячеслав Вербин. Об этом рассказали в пресс-службе театра «Карамболь».

В 2000 году культурное учреждение выпустило мюзикл «Три толстяка» на музыку Ирины Брондз и либретто Вячеслава Вербина, в 2003 году — мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!» с пьесой Вячеслава Михайловича.

Человек огромного таланта, глубоко понимающий специфику драматического и музыкального направления театра, внесший вклад в его развитие, обаятельный и всегда переполненный новыми идеями — таким мы запомним Вячеслава Михайловича Вербина.

Пресс-служба театра «Карамболь»

Учился Вячеслав Михайлович в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Был членом Союза литераторов и Союза театральных деятелей, как актер запомнился по работе в сериале «Империя под ударом».

Прощание состоялось 3 ноября в центральном зале Крематория.