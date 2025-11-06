На маршруты Перми вернулись автобусы- «гармошки»

Однако и вместительные «гармошки» появились в городе не от хорошей жизни. Транспортная реформа оказалась делом затратным, к тому же несколько лет в этой сфере — огромный дефицит водителей. Как следствие, возникали большие интервалы в движении автобусов, и забраться в переполненный салон бывало непросто. Техника особо большого класса призвана решить эту проблему: пусть такие машины ходят не так часто, как прежние, но зато берут на борт в два раза больше пассажиров. Первые «гармошки», напомнившие жителям о былых «Икарусах», появились в Перми в 2023 году сначала лишь на одном маршруте, показали себя хорошо и сейчас работают уже на шести направлениях. Ездить в них комфортно, и даже в час пик найдется место. К тому же более активное обновление парка позволило сократить срок использования автобусов с семи до пяти лет.