На маршруты Перми вернулись автобусы- «гармошки»

Появление «длинномеров» жители города сразу заметили, так как в таких автобусах ездить удобнее и комфортнее: в салонах просторно, все они оборудованы кондиционерами на период летней жары и отопителями для холодного времени года.
Правда, недовольные пассажиры все равно есть: согласно нормам, отопление должно включаться в начале осени, но сентябрь и октябрь выдались теплыми, и люди стали жаловаться на высокую температуру. Тогда транспортники решили пока выключить печки — до настоящих морозов. Впрочем, ранее пермяки жаловались, когда летом не работали кондиционеры. Забавно, но еще лет десять назад, когда по городу ходили купленные по цене металлолома в Европе бэушные автобусы, трудно было бы представить, что кто-то будет писать обращения и добиваться комфортной температуры в салоне, а сейчас эта тема оказалась одной из самых болезненных для пассажиров. Выяснилось, что перевозчики предпочитают заплатить штраф, чем тратиться на топливо для работы кондиционера. Но и эту проблему власти решили.
— Мы постоянно работаем над повышением уровня комфорта пассажиров, — заверяет начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин. — Выводим на маршруты более вместительные автобусы, улучшаем качество работы систем оплаты.
В свое время Пермь сумела избежать огромной проблемы. Когда в других городах России массово появились частные маршрутки, власти краевой столицы высказались категорически против небольших автобусов, которые гоняли без правил и их невозможно было контролировать. В Перми был от силы десяток маршрутов, на которых работали «газельки».
Сейчас же в городе идет планомерная замена компактных автобусов, используемых, как правило, на не очень загруженных направлениях, на машины большей вместимости. Так, в этом году три маршрута — 7, 26 и 57 — перешли на автобусы среднего и большого классов. Несколько лет в Перми трудились машины, вмещавшие 90 пассажиров, но имевшие лишь две двери. Это создавало толчею на входе-выходе и опять-таки вызывало нарекания горожан. Теперь от них избавились.
Однако и вместительные «гармошки» появились в городе не от хорошей жизни. Транспортная реформа оказалась делом затратным, к тому же несколько лет в этой сфере — огромный дефицит водителей. Как следствие, возникали большие интервалы в движении автобусов, и забраться в переполненный салон бывало непросто. Техника особо большого класса призвана решить эту проблему: пусть такие машины ходят не так часто, как прежние, но зато берут на борт в два раза больше пассажиров. Первые «гармошки», напомнившие жителям о былых «Икарусах», появились в Перми в 2023 году сначала лишь на одном маршруте, показали себя хорошо и сейчас работают уже на шести направлениях. Ездить в них комфортно, и даже в час пик найдется место. К тому же более активное обновление парка позволило сократить срок использования автобусов с семи до пяти лет.
Кроме того, в салонах установили больше валидаторов для оплаты проезда картами. Но тут возникла новая проблема. Кондукторов в пермском транспорте нет уже несколько лет, а совесть пассажира оказалась не лучшим контролером — некоторые просто перестали оплачивать проезд. Власти были вынуждены ввести контрольную службу, но и ее сотрудники не могут охватить все маршруты общественного транспорта. Поэтому в Перми появилось свое ноу-хау в этой области — массовые облавы на безбилетников. «Банды в красных жилетах», как их прозвали «зайцы», действуют масштабно, проверяя трамваи и автобусы сплошняком на одном или двух маршрутах. Недавно за одно утро было задержано разом около 80 нарушителей. Всего же, по данным гортранса, за первое полугодие 2025 года контролеры изловили более 10 тысяч «зайцев», с которых взыскали порядка 22 миллионов рублей штрафов.
Между тем
В Перми создается комфортная транспортная инфраструктура — повсеместно устанавливаются умные остановочные павильоны. Они оснащены схемами маршрутов, табло движения, WI-FI, кнопками вызова Росгвардии. Каждый день остановки осматривают дежурные бригады, моют их два-три раза в месяц, очищают от объявлений и граффити. Сейчас в Перми уже 168 таких павильонов, а в 2027 году планируется довести их количество до 307.
Кстати
Для уменьшения дефицита водителей автобусов в Перми начали проводить конкурсы профмастерства. Причем для этого выделяются немалые суммы. Так, по итогам работы за этот год будут премированы сто водителей, признанных лучшими. Каждый из них получит по сто тысяч рублей.