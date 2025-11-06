Во всех муниципалитетах Ростовской области могут ввести туристический налог

Власти Ростовской области рассматривают возможность распространения туристического налога на все муниципальные образования региона. С соответствующей инициативой выступила начальник управления финансовых ресурсов и налоговой политики донского правительства Нина Протасова. Об этом сообщает газета «Молот».
В настоящее время налог действует лишь в четверти муниципалитетов из 420. При этом, как отметила Нина Протасова, средства размещения туристов имеются в каждом районе и городском округе.
Ростов-на-Дону, ставший одним из первых городов, внедривших налог, уже демонстрирует положительные результаты. По словам главы городского департамента экономики Екатерины Водолазкиной, при первоначальном прогнозе в 180 млн рублей, с учетом льгот для членов семей участников СВО, план был снижен до 53,5 млн рублей. Фактические поступления на 31 октября достигли 63,4 млн рублей.
