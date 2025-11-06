Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будет аккумулировать онлайн рецепты, записи, медкарточки». Белорусы сказали, чего хотят от информсистемы Минздрава

Медсистема с рецептами, записями и медкарточками водится онлайн в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Опытная эксплуатация Централизованной информационной системы здравоохранения стартовала в Беларуси, на первом этапе она охватит 60 объектов по всей стране, сообщили в Минздраве.

Напомним, Централизованная информационная система здравоохранения должна быть введена в эксплуатацию в Беларуси до конца 2025-го. Все организации здравоохранения подключаться к системе не позднее 2026 года. Взаимодействие пациентов будет реализовываться через их личный кабинет, который должен быть запущен уже в ноябре.

Испытания системы будут проходить в течении ноября, что позволит проверить ее надежность и функциональность.

Как пишет телеграм-канал «Народная пятилетка», белорусы ждут, что система позволит объединить медучреждения и приложение 103.by с личным кабинетом пациентов, будет аккумулировать онлайн рецепты, записи, медкарточки. Еще от жителей Беларуси есть запрос на общую информационную медицинскую базу, которая объединила бы частные и государственные медучреждения отдельно для каждого человека.

Также белорусы надеются, что смогут в перспективе получать по электронной почте результаты анализов с заключениями, смогут удаленно обратиться и получить медсправки без посещения поликлиники.

А вот что ранее глава Минздрава сказал о запуске централизованной информсистемы здравоохранения.