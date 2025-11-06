«Будет аккумулировать онлайн рецепты, записи, медкарточки». Белорусы сказали, чего хотят от информсистемы Минздрава

Напомним, Централизованная информационная система здравоохранения должна быть введена в эксплуатацию в Беларуси до конца 2025-го. Все организации здравоохранения подключаться к системе не позднее 2026 года. Взаимодействие пациентов будет реализовываться через их личный кабинет, который должен быть запущен уже в ноябре.