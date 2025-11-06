Ричмонд
Эксперт из Челябинска: трамвай в Калининграде нужно сохранить и развивать

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в городе не стоит демонтировать трамвайные пути.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде не стоит демонтировать трамвайные пути, а электрический транспорт необходимо сохранять и развивать. Такое мнение в среду, 5 ноября, во время публичной лекции в калининградском пространстве «Сигнал» выразил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Егоров почти в течение двух часов рассказывал о том, как Челябинск за последние годы стал одним из лидеров России по развитию транспорта, после чего пожелал того же Калининграду.

«Желаю вам развития вашей транспортной системы, — заявил он. — В первую очередь сохранения и развития трамвая и троллейбуса. Их ни в коем случае их нельзя демонтировать, их нужно сохранить. Какие-то ветки, понятно, можно законсервировать, если сейчас денег нет. Но никак не демонтировать!».

Отметим, что в Челябинске на протяжении нескольких лет проходит последовательное обновление трамвайной и троллейбусной сети, строительство выделенных полос для общественного транспорта, а также современных платформ и депо.

В ноябре прошлого года Егоров пообещал, что за 12 месяцев в городе будет завершён масштабный ремонт трамвайных путей и сетей, а также будут запущены новые маршруты.