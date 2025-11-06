Эксперт из Челябинска: трамвай в Калининграде нужно сохранить и развивать

«Желаю вам развития вашей транспортной системы, — заявил он. — В первую очередь сохранения и развития трамвая и троллейбуса. Их ни в коем случае их нельзя демонтировать, их нужно сохранить. Какие-то ветки, понятно, можно законсервировать, если сейчас денег нет. Но никак не демонтировать!».