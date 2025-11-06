Второй раз за день: из-за атаки БПЛА по всей Башкирии вновь ввели режим «Беспилотная опасность»

Сегодня, 6 ноября, на территории Башкирии повторно объявлен режим «беспилотной опасности». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Он призвал жителей немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
Ранее в течение дня режим «беспилотной опасности» в республике уже вводился, но затем был отменен. Как сообщило Министерство обороны РФ, над территорией Башкирии средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащий Украине.
В качестве меры предосторожности аэропорт «Уфа» временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов.
