Второй раз за день: из-за атаки БПЛА по всей Башкирии вновь ввели режим «Беспилотная опасность»

В Башкирии из-за атаки БПЛА снова ввели режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, на территории Башкирии повторно объявлен режим «беспилотной опасности». Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Он призвал жителей немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.

Ранее в течение дня режим «беспилотной опасности» в республике уже вводился, но затем был отменен. Как сообщило Министерство обороны РФ, над территорией Башкирии средствами противовоздушной обороны был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, принадлежащий Украине.

В качестве меры предосторожности аэропорт «Уфа» временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов.

