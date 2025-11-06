В Чебоксарах благоустроят Юго-западный бульвар и аллею по улице Максимова

«Юго-западный бульвар — понятная и знакомая всем жителям района территория со сформированным профилем и сценариями взаимодействия. В этом смысле благоустройство бульвара не изобилует уникальными решениями, а носит скорее прикладной характер. В то же время нельзя не отметить масштаб изменений — практически два километра обновленного пешеходного пространства. И отмечаем это не только мы, но и десятки, и сотни жителей, встреченных во время обхода», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор Чувашской Республики Павел Корнилов.