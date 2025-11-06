В Чебоксарах благоустроят Юго-западный бульвар и аллею по улице Максимова

Общественную территорию в Чебоксарах, которая состоит из Юго-западного бульвара и аллеи по улице Максимова, благоустроят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.
Специалисты уже вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, обустроили клумбы, установили скамейки и оборудовали спортивную площадку. Теперь мастера монтируют системы освещения и видеонаблюдения, а также проводят озеленение.
«Юго-западный бульвар — понятная и знакомая всем жителям района территория со сформированным профилем и сценариями взаимодействия. В этом смысле благоустройство бульвара не изобилует уникальными решениями, а носит скорее прикладной характер. В то же время нельзя не отметить масштаб изменений — практически два километра обновленного пешеходного пространства. И отмечаем это не только мы, но и десятки, и сотни жителей, встреченных во время обхода», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главный архитектор Чувашской Республики Павел Корнилов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.