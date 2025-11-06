Балтийскую косу планируют присоединить к нацпарку «Куршская коса»

«Развитие экологического туризма будет способствовать повышению устойчивости Балтийской косы к рекреационным нагрузкам и уменьшению нагрузки на Куршскую косу, а также снизит транспортную напряжённость в направлении Зеленоградского района. Для обеспечения устойчивого развития туризма на Балтийской косе и сохранности природного наследия, требуется придание этой территории природоохранного статуса в виде присоединения к национальному парку», — заявил директор «Куршской косы».