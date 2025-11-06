Ричмонд
Балтийскую косу планируют присоединить к нацпарку «Куршская коса»

Это позволит перераспределить поток туристов.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области рассматривают возможность присоединения Балтийской косы к национальному парку «Куршская коса». Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина на экологическом форуме «Сохраняя Куршскую косу».

Такое решение позволит снизить нагрузку на Куршскую косу и сократит неорганизованный туризм на Балткосе. Говоря о проблемах первой, Калина отметил, что «следует рассматривать внешнее распределение туристических потоков».

«Эффективным решением представляется развитие направления познавательного туризма и отдыха на участках морского побережья, имеющих сходные характеристики и испытывающих меньшую нагрузку, — подчеркнул Анатолий Калина. — Например, Балтийская коса. Она имеет некоторое сходство с Куршской косой, характерное для приморских дюнных экосистем, и представляет природоохранную ценность и высокий рекреационный потенциал».

К основным факторам, которые влияют на состояние Балтийской косы, директор нацпарка отнёс нерегулируемый туризм.

«Развитие экологического туризма будет способствовать повышению устойчивости Балтийской косы к рекреационным нагрузкам и уменьшению нагрузки на Куршскую косу, а также снизит транспортную напряжённость в направлении Зеленоградского района. Для обеспечения устойчивого развития туризма на Балтийской косе и сохранности природного наследия, требуется придание этой территории природоохранного статуса в виде присоединения к национальному парку», — заявил директор «Куршской косы».

Анатолий Калина отметил, что эта идея получила отклик в правительстве Калининградской области: «Мы находим точки соприкосновения, и я думаю, это будет прекрасная территория для увеличения территории национального парка».

Куршская коса уже не справляется с потоком туристов. Ежегодно территорию посещает свыше миллиона человек. Директор нацпарка «Куршская коса» в 2024 году заявил, что «с удовольствием бы забрал» Балтийскую.