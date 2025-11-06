Чернышенко: работу ученых надо плотно интегрировать в достижение целей развития

«Модель технологического развития должна обеспечивать практический результат от идеи до запуска в производство. Поэтому на первый план выходит модель квалифицированного заказчика, эффективность бюджетных расходов, качественная экспертиза тех научных открытий, технологий, которые создаются. Мы должны синхронизировать научную, технологическую и промышленную политики, и увязать воедино всю эту цепочку — ваша научная задача», — подчеркнул он, обращаясь к собравшимся.