Чернышенко: работу ученых надо плотно интегрировать в достижение целей развития

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Работа российских ученых должна быть плотно интегрирована в достижение национальных целей развития, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, он говорил об этом на открытии 2-й международной научно-практической конференции «Наука для государственного управления России» в РАНХиГС.
«Сегодня в России как никогда нужно усиливать и наращивать наш научный потенциал: мы должны плотно интегрировать работу ученых в достижение национальных целей развития. И об этом говорит наш президент», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что у государства есть «очень амбициозная» задача, поставленная президентом, — обеспечить рост расходов на науку до 2% ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны бизнеса.
«Модель технологического развития должна обеспечивать практический результат от идеи до запуска в производство. Поэтому на первый план выходит модель квалифицированного заказчика, эффективность бюджетных расходов, качественная экспертиза тех научных открытий, технологий, которые создаются. Мы должны синхронизировать научную, технологическую и промышленную политики, и увязать воедино всю эту цепочку — ваша научная задача», — подчеркнул он, обращаясь к собравшимся.
6−7 ноября 2025 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы проходит 2-я международная научно-практическая конференция «Наука для государственного управления в России», посвященная роли науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов. В числе участников более 3000 ученых, ректоры президентских академий стран СНГ, представителей госструктур, органов власти, общественных организаций и бизнеса из России и других стран.