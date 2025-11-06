На Дону началась реконструкция 30-километрового участка М-4 «Дон»

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» с 993-го по 1024-й километр начались работы по обновлению дорожного покрытия.
Целью реконструкции является повышение безопасности и комфорта проезда. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима и требований временных дорожных знаков, а также указаний дорожных служб.
Сроки завершения работ не уточняются.
Ранее, летом, на трассе М-4 «Дон» проводились масштабные работы по расширению проезжей части, а для организации бесперебойного движения было построено восемь объездных дорог.