Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска неудачно попытались вывезти в Казахстан 150 килограммов зеленого кофе

Партия благородных зерен родом из Гондураса не имела необходимых для пересечения границы документов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора не выпустили из Омской области более 150 кг зеленого кофе. У владельца партии благородных зерен не оказалось фитосанитарного сертификата, необходимого при вывозе данного продукта за пределы РФ.

На границе с Казахстаном сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области была пресечена попытка вывоза в Республику Казахстан партии зеленого кофе (происхождение — Гондурас) общим весом более 150 кг. В ведомстве пояснили, что попытка вывоза осуществлялась без фитосанитарного сертификата. Отсутствие данного документа является нарушением законодательства. На основании выявленного нарушения вывоз груза был запрещен, а на физическое лицо, пытавшееся осуществить вывоз на своем легковом автомобиле, было возбуждено дело об административном правонарушении.