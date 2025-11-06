Из Омска неудачно попытались вывезти в Казахстан 150 килограммов зеленого кофе

На границе с Казахстаном сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области была пресечена попытка вывоза в Республику Казахстан партии зеленого кофе (происхождение — Гондурас) общим весом более 150 кг. В ведомстве пояснили, что попытка вывоза осуществлялась без фитосанитарного сертификата. Отсутствие данного документа является нарушением законодательства. На основании выявленного нарушения вывоз груза был запрещен, а на физическое лицо, пытавшееся осуществить вывоз на своем легковом автомобиле, было возбуждено дело об административном правонарушении.