Лукашенко сказал, какой регион в Беларуси надо встряхнуть, как Витебскую область

Лукашенко признался, кого следует встряхнуть в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой регион страны следует встряхнуть, как ранее Витебскую область, пишет БелТА.

Во время торжественной церемонии открытия моста в Мозыре через Припять 6 ноября белорусский лидер сказал, что, по его мнению, было бы неправильным, если бы глава страны не приехал в этот райцентр.

— Прекраснейший центр нашей страны, один из главных городов. Мозырь, действительно, прекрасный город, важный для экономики, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко заметил, что крупное градообразующее предприятие — Мозырский нефтеперерабатывающий завод «работает пока неважно». Но и выразил надежду, что последние принятые решения улучшат и экономику Мозыря.

— Посмотрим, что получится в динамике. Но государство сделало все, чтобы этот завод работал лучше, — заверил лидер Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко признался, что первое предложение посетить Мозырь ранее им было отклонено. Но после он решил, какому региону Беларуси нужна встряска.

— Думаю: все равно полешуков надо встряхнуть, как Витебскую область, надо побывать и в Мозыре, — подытожил белорусский президент.

Накануне Александр Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области. А еще президент узнал о проверке дорог и сельхозобъектов и ситуации с долгостроями.

