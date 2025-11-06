В Прикамье продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры

В Ординском округе специалисты обновили котельные на улицах Советская и Ивановка в селе Орда, заменив два старых котла мощностью 240 и 160 Гкал/ч. Это повысило качество теплоснабжения для более чем 5 тысяч жителей. В ближайшие два года капитальный ремонт оборудования продолжится в котельных на улицах Трактовая и Юбилейная в селе Медянка.