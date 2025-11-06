В Прикамье продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры

В Пермском крае в 2025 году активно реализуются проекты по модернизации коммунальных систем. Работы ведутся с привлечением различных источников финансирования и направлены на повышение надежности теплоснабжения, улучшение качества услуг и создание комфортных условий для жителей региона.
В этом году в рамках региональной программы были построены и запущены четыре современные блочно-модульные котельные — в ЗАТО Звездный, Александровске и Елово.
Благодаря этому около 18 тысяч жителей и 45 социальных объектов, включая школы, детские сады и больницы, теперь обеспечены стабильным теплом и горячей водой. Также завершен капитальный ремонт котельной в Орде, что позволило улучшить теплоснабжение для более 1,2 тысячи человек и нескольких социальных учреждений.
Кроме того, в Соликамске, Верещагино и Очере отремонтировали участки теплосетей общей протяженностью свыше 2 тысяч километров. Это обеспечило бесперебойное отопление и горячее водоснабжение для еще 8 тысяч жителей.
Как сообщила министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева, регион с 2025 года участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящем в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В рамках этой программы в Чернушке завершили капитальный ремонт тепловых сетей длиной 3,8 км — теперь более тысячи жителей получают тепло без перебоев.
Кроме того, в рамках инвестиционных программ в деревне Мерзляки, а также в селах Острожка и Таборы Оханского округа реконструированы изношенные тепловые сети. Модернизация позволила улучшить отопление многоквартирных домов, школ и дома культуры. В 2026 году в котельных Острожки, Казанки и Пономари планируют заменить старое оборудование на современные котлы и насосы с увеличенным сроком службы.
В Ординском округе специалисты обновили котельные на улицах Советская и Ивановка в селе Орда, заменив два старых котла мощностью 240 и 160 Гкал/ч. Это повысило качество теплоснабжения для более чем 5 тысяч жителей. В ближайшие два года капитальный ремонт оборудования продолжится в котельных на улицах Трактовая и Юбилейная в селе Медянка.
В Кишертском округе завершена модернизация котельной «Черемушки» в селе Усть-Кишерть, износ которой превышал 70%. Теперь она работает на природном газе, что позволит снизить выбросы в атмосферу в 2,5−4 раза и улучшить экологическую ситуацию. До конца года планируется обновить часть теплосетей в поселке Кордон и селе Осинцево, что обеспечит стабильное тепло для детского сада и дома досуга.
И.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин отметил: «Для модернизации и ремонта коммуникаций требуется привлечение значительных инвестиций, в том числе, и за счет тарифных источников. Так, полученные средства от оплаты коммунальных услуг направляются на обновление систем водоснабжения, отопления и других коммуникаций».