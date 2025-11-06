Ричмонд
В части Авиастроительного района Казани с 6 по 7 ноября отключат воду

В части Авиастроительного района Казани временно отключат воду. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского водоканала.

Источник: ИА Татар-информ

В связи с аварийными работами на водопроводе по улице Заботина, 18 водоснабжение будет приостановлено с 22:00 6 ноября до 5:00 7 ноября.

Полный список адресов, на которые распространяется ограничение, опубликован на сайте.