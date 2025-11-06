В Самаре православный батюшка поднял 200-килограммовую штангу на форуме РСД

Напомним, спортивный форум продлится в регионе до 7 ноября. Торжественное открытие мероприятия стартовало 5 ноября с массового забега «Чистый спорт», он объединил более 10 тысяч человек из 369 городов. Основные события форума состоятся в Самаре и Тольятти. После забега участники переместились на стадион «Солидарность Самара Арена», где была организована масштабная выставка. На ней гости могли ознакомиться с инновационными площадками, такими как игровой фиджитал-полигон и макет «мотостадиона».