В Самаре православный батюшка поднял 200-килограммовую штангу на форуме РСД

В Самаре продолжается форум «Россия — спортивная держава».

Источник: Соцсети

В Самаре проводят форум «Россия — спортивная держава». Один из стендов посетил православный батюшка, видео опубликовали в социальных сетях.

— Священник в рясе одной рукой поднял 200-килограммовую штангу. Зрители удивленно зааплодировали, — написали в сообщении.

Напомним, спортивный форум продлится в регионе до 7 ноября. Торжественное открытие мероприятия стартовало 5 ноября с массового забега «Чистый спорт», он объединил более 10 тысяч человек из 369 городов. Основные события форума состоятся в Самаре и Тольятти. После забега участники переместились на стадион «Солидарность Самара Арена», где была организована масштабная выставка. На ней гости могли ознакомиться с инновационными площадками, такими как игровой фиджитал-полигон и макет «мотостадиона».