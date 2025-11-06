Хирург, ослепившая жену раввина в Москве, уехала на СВО

Пластический хирург Екатерина Лонская отправилась работать врачом в зону специальной военной операции. Ранее ее приговорили к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Кристину Высоцкую.
По словам защитника, Лонская работает медиком в зоне СВО уже около месяца. Заключенный ею контракт с Министерством обороны предполагает полное освобождение от наказания, назначенного судом.
Два года назад после операции по пластике век у Екатерины Лонской практически лишилась зрения Инна Борода, супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.
Как отмечали в столичной прокуратуре, при проводившейся в октябре 2023 года эстетической операции были допущены дефекты лечения и диагностики, которые привели к «значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью».
В июне этого года суд признал хирурга виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сама Лонская вину не признала и безуспешно пыталась обжаловать приговор.