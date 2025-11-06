Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирург, ослепившая жену раввина в Москве, уехала на СВО

Хирург Лонская вместо колонии отправилась работать медиком по контракту с Минобороны и уже месяц находится в зоне СВО. В июне 2025 ее осудили по делу о неудачной операции, после которой пациентка почти лишилась зрения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пластический хирург Екатерина Лонская отправилась работать врачом в зону специальной военной операции. Ранее ее приговорили к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Кристину Высоцкую.

По словам защитника, Лонская работает медиком в зоне СВО уже около месяца. Заключенный ею контракт с Министерством обороны предполагает полное освобождение от наказания, назначенного судом.

Два года назад после операции по пластике век у Екатерины Лонской практически лишилась зрения Инна Борода, супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Как отмечали в столичной прокуратуре, при проводившейся в октябре 2023 года эстетической операции были допущены дефекты лечения и диагностики, которые привели к «значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью».

В июне этого года суд признал хирурга виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сама Лонская вину не признала и безуспешно пыталась обжаловать приговор.