Интраназальная нановакцина от «птичьего гриппа» прошла первую фазу испытаний

В дополнение к этому, полная версия интраназальной вакцины также повысила силу иммунного отклика на повторную прививку, и привела к развитию сильной реакции на патоген со стороны тех иммунных клеток, которые обитают в слизистой оболочке носовой и ротовой полости, а также в кровотоке. В прошлом, по словам исследователей, этого не удавалось добиться при разработке других интраназальных вакцин от гриппа, что подчеркивает высокую перспективность нового препарата.