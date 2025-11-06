В Заксобрании Иркутской области обсудили меры социальной поддержки

Сразу несколько важных вопросов обсуждались на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
Так, депутаты приняли решение одобрить законопроект, который вносит изменения в региональное законодательство относительно поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и граждан, относящихся к этим категориям. Речь идет о социальной выплате, предназначенной для покупки жилья. Предполагается, что подобную выплату теперь смогут получать вдовы и вдовцы участников СВО.
Кроме того, предлагается с 2026 года расширить список категорий детей, имеющих право на бесплатное горячее питание. К ним добавятся дети из социальных учреждений и дети-инвалиды. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении на ближайшей сессии областного парламента.
О том, как планируется исполнить бюджетные обязательства в этом году членам комитета рассказали министр образования Максим Парфенов и и.о. министра спорта Владимир Удовенко. Так, известно, что заработная плана учителям в этом году будет выплачена в полном объеме, несмотря на дефицит бюджета. Планируется также завершить все запланированные капитальные ремонты объектов образования. А вот ремонт и строительство спортивных объектов в Приангарье в следующем году придется приостановить. Тем не менее в планах у министерства увеличение числа различных спортивных мероприятий.