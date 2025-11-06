В Заксобрании Иркутской области обсудили меры социальной поддержки

О том, как планируется исполнить бюджетные обязательства в этом году членам комитета рассказали министр образования Максим Парфенов и и.о. министра спорта Владимир Удовенко. Так, известно, что заработная плана учителям в этом году будет выплачена в полном объеме, несмотря на дефицит бюджета. Планируется также завершить все запланированные капитальные ремонты объектов образования. А вот ремонт и строительство спортивных объектов в Приангарье в следующем году придется приостановить. Тем не менее в планах у министерства увеличение числа различных спортивных мероприятий.