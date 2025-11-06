Ричмонд
Прокуратура помогла матери погибшего военного в Ростовской области получить 2 млн рублей

После вмешательства прокуратуры матери погибшего бойца СВО перевели выплату.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Куйбышевского района восстановила социальные права жительницы района, сын которой погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Надзорное ведомство провело проверку по обращению женщины после незаконного отказа в выплате.

Как установила проверка, дончанка обратилась в районный отдел социальной защиты за положенной ей мерой поддержки, предоставив все необходимые документы, подтверждающие гибель сына. Несмотря на это, ей незаконно отказали в выплате.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Благодаря вмешательству надзорного органа женщине была произведена единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей, положенная ей по закону.

