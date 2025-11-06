Ричмонд
В Воронеже пройдет фестиваль русской кухни

Можно попробовать блюда 13 ресторанов.

Источник: Комсомольская правда

14 ноября в Воронеже пройдет финал первого Всероссийского фестиваля русской кухни. Начался он 4 ноября (в городских ресторанах), посвящен Дню народного единства.

— Русская кухня — это не только вкусные блюда, но и настоящая сокровищница многовековых традиций и обычаев. Фестиваль станет уникальной платформой для демонстрации богатства нашего гастрономического наследия и позволит сохранить и популяризировать уникальные рецепты, — сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.

Финал масштабного фестиваля объединит рестораторов и шеф-поваров в рамках 10-го Воронежского форума предпринимателей. Свои блюда русской кухни представят в сити-парке «Град» 13 ресторанов. Вход свободный. 12+