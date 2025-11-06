Цифровая гигиена. Что за детские сим-карты появятся в России

О введении детских сим-карт ранее сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. С помощью таких симок родители смогут получить доступ к геолокации ребенка без судебных решений, то есть если школьник внезапно не придет с учебы, полиция сможет начать поиски гораздо быстрее. В августе Шадаев также отмечал, что при использовании детских сим-карт можно будет включить фильтрацию трафика и запретить авторизироваться в соцсетях. Оформить такую симку можно будет ребенку до 14 лет.
«Скорее всего, это будут те же сим-карты операторов, но со специальным тарифным планом и набором сервисов, — предполагает Силаев. — Ключевое отличие от “взрослых” симок будет заключаться в программной оболочке. Оформить такую карту, вероятно, можно будет и на сайте оператора, и в салоне связи (разумеется, в присутствии родителя), а стоимость подключения будет зависеть от тарифного плана и платы за дополнительные сервисы, например за геолокацию или фильтрацию контента».
Согласно данным Росстата, в сентябре пакет услуг сотовой связи в среднем стоил чуть больше 650 ₽ в месяц. Помимо функции геолокации, к детской симке можно будет подключить ограничение на звонки и смс на платные номера и доступ к определенным сайтам, фильтрацию входящих вызовов и сообщений от нежелательных абонентов, лимиты по времени использования Сети, полагает Силаев. Некоторые российские операторы, кстати, уже предлагают родителям оформить для детей специальные тарифы, которые включают защиту от мошенников или доступ к образовательным программам и тренажерам.
«Это в первую очередь вопрос цифровой гигиены ребенка, — уверен эксперт. — К сожалению, сегодня дети нередко становятся не только мишенью для кибербуллинга, но и жертвами мошенников, которые пытаются обмануть их под предлогом “зачисления валюты” в игре или помощи родителям, которые “попали в беду”. Кроме того, сейчас мамы и папы, стремясь защитить ребенка от нежелательного контента, используют разные инструменты, которые, к сожалению, сами по себе не всегда безопасны. Например, устанавливают на телефон ребенка сторонние приложения, которые ограничивают доступ к опасным сайтам. Введение детских симок может помочь решить эту проблему».