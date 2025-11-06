Цифровая гигиена. Что за детские сим-карты появятся в России

«Это в первую очередь вопрос цифровой гигиены ребенка, — уверен эксперт. — К сожалению, сегодня дети нередко становятся не только мишенью для кибербуллинга, но и жертвами мошенников, которые пытаются обмануть их под предлогом “зачисления валюты” в игре или помощи родителям, которые “попали в беду”. Кроме того, сейчас мамы и папы, стремясь защитить ребенка от нежелательного контента, используют разные инструменты, которые, к сожалению, сами по себе не всегда безопасны. Например, устанавливают на телефон ребенка сторонние приложения, которые ограничивают доступ к опасным сайтам. Введение детских симок может помочь решить эту проблему».