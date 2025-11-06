«Часто хороним ребят»: глава района в Омской области сообщил о погибшем на СВО земляке

Печальной новостью поделился сегодня, 6 ноября, глава Муромцевского района Сергей Казанков. На своей официальной странице в соцсети «Вконтакте», чиновник сообщил об очередном погибшем в зоне проведения СВО земляке.
«С глубоким сожалением сообщаю о гибели Нохрина Евгения Викторовича. Он трагически погиб 14 мая в зоне специальной военной операции. У него осталась мать, Балашова Любовь Михайловна. Время прощания пока не определено, пожалуйста, уточняйте у родственников. Искренние соболезнования выражаю от всех жителей района Любови Михайловне. Вечная память Жене! Муромчане, часто хороним ребят», — говорится в сообщении Сергея Казанкова.
Также глава района призвал помогать живым ребятам, присоединяясь в это непростое для страны время к различным волонтерским движениям.
Редакция «КП в Омске» выражает соболезнования родным и друзьям Евгения Нохрина.