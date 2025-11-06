В Госдуме ответили на слова Рютте о Путине

Ранее генеральный секретарь НАТО с иронией отреагировал на вопросы журналистов о возможных ядерных испытаниях России. Комментируя состоявшееся в России заседание Совбеза, где рассматривалась целесообразность таких испытаний, он заявил, что уже давно не придает значения встречам, которые проводит российский президент. При этом Рютте считает, что странам НАТО необходимо настроиться на длительную конфронтацию с Российской Федерацией.