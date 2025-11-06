Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на слова Рютте о Путине

Заявление генсека НАТО Марка Рютте об игнорировании мероприятий с участием Владимира Путина свидетельствует о его несерьезности и популизме. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Его действия и слова уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьезное. Человек даже не понимает, насколько сейчас момент непростой. Это чистый популизм», — считает парламентарий.

Также высказывания Рютте прокомментировал прес-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал НАТО прислушиваться к словам Путина, чтобы лучше понимать Россиию.

Ранее генеральный секретарь НАТО с иронией отреагировал на вопросы журналистов о возможных ядерных испытаниях России. Комментируя состоявшееся в России заседание Совбеза, где рассматривалась целесообразность таких испытаний, он заявил, что уже давно не придает значения встречам, которые проводит российский президент. При этом Рютте считает, что странам НАТО необходимо настроиться на длительную конфронтацию с Российской Федерацией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше