В Госдуме ответили на слова Рютте о Путине

«Его действия и слова уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьезное. Человек даже не понимает, насколько сейчас момент непростой. Это чистый популизм», — считает парламентарий.
Также высказывания Рютте прокомментировал прес-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал НАТО прислушиваться к словам Путина, чтобы лучше понимать Россиию.
Ранее генеральный секретарь НАТО с иронией отреагировал на вопросы журналистов о возможных ядерных испытаниях России. Комментируя состоявшееся в России заседание Совбеза, где рассматривалась целесообразность таких испытаний, он заявил, что уже давно не придает значения встречам, которые проводит российский президент. При этом Рютте считает, что странам НАТО необходимо настроиться на длительную конфронтацию с Российской Федерацией.