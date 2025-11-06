Ричмонд
Калининградцы остались без машин: ГАИ снимает с учёта ввезённые из ЛНР и ДНР автомобили

Люди пошли в суд.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде владельцы машин, ввезённых из ЛНР и ДНР, начали получать уведомления об аннулировании регистрации транспорта. Об этом «Клопс» рассказали сами автомобилисты.

Калининградцы создали чат, в котором перечислены уже 52 таких случая. Люди уверены, что есть и другие пострадавшие.

Как рассказал редакции один из автомобилистов, через «Госуслуги» водители получили уведомления от МРЭО ГИБДД о том, что регистрация транспортных средств аннулирована. В ведомстве ссылаются на то, что машины якобы не прошли таможенное оформление и были поставлены на учёт по поддельным украинским документам.

«Мы сделали запросы, чтобы нам предоставили результаты экспертизы по нашим делам, но получили отказы», — добавил Андрей.

Некоторые владельцы об аннулировании регистрации узнали от сотрудников ГАИ, а те получили данные о машинах с камер «Безопасного города». Транспорт эвакуировали на штрафстоянку.

Автовладельцы подали иски в суд. Очередное заседание состоится в ноябре.

Весной и летом была первая волна снятия машин с учёта. В полиции объяснили, почему калининградцам отказывают в регистрации машин с формулировкой «аналогичный автомобиль».