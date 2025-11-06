Ричмонд
Более 140 сортов цветов увидят волгоградцы на «Балу хризантем» в Волжском

Выставка откроется 8 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в субботу, 8 ноября 2025 года, открывается традиционная осенняя выставка в региональном ботаническом саду «Бал хризантем». Каждую осень экспозиционные теплицы с хризантемами открываются для посетителей в ноябре, а сотрудники ботсада готовят к этому мероприятию новые фотозоны. Как обещают в учреждении, гости увидят более 100 сортов индийской хризантемы и около 40 сортов хризантемы мультифлора.

Посетить «Бал хризантем» можно по адресу Волжский, ул. Набережная 2 Л. Сотрудники предупреждают, что вход по билетам, и для их покупки лучше взять наличку, потому что интернет работает нестабильно. 8 ноября на выставку можно будет попасть с 12 до 16 часов, с 9 по 16 ноября — с 9.00 до 16.00. Ботанический сад работает без перерыва.