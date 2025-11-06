Более 140 сортов цветов увидят волгоградцы на «Балу хризантем» в Волжском

Посетить «Бал хризантем» можно по адресу Волжский, ул. Набережная 2 Л. Сотрудники предупреждают, что вход по билетам, и для их покупки лучше взять наличку, потому что интернет работает нестабильно. 8 ноября на выставку можно будет попасть с 12 до 16 часов, с 9 по 16 ноября — с 9.00 до 16.00. Ботанический сад работает без перерыва.